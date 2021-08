V Nemčiji se obeta ukinitev brezplačnih testiranj na novi koronavirus

Berlin, 10. avgusta - V Nemčiji so se vlada in dežele dogovorile, da bodo 11. oktobra ukinile brezplačne hitre teste na novi koronavirus. Izjema bo veljala za tiste, ki se ne smejo cepiti ali za njih ne velja priporočilo, naj se cepijo, med njimi nosečnice in mlajše od 18 let. Nemška kanclerka Angela Merkel je danes pozvala vse, ki imajo možnost, naj se cepijo.