Cesta Zreče-Rogla je zaprta na Padeškem Vrhu. Za osebna vozila je možen obvoz čez Gorenje pri Zrečah.

Na cesti Tomačevo-Črnuče promet pred križiščem z Brnčičevo ulico promet zaradi okvara vozila poteka samo po enem pasu.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg dva kilometra in pol. Zaradi kontrole na avstrijski strani predor proti Avstriji občasno zapirajo. Proti Kranjski Gori je priporočen izvoz Jesenice vzhod Lipce.

Na mejnem prehodu Gruškovje osebna vozila čakajo za vstop v državo do dve uri, tovorna vozila pa eno uro. Osebna vozila čakajo na mejnem prehodu Vinica pri vstopu v državo do eno uro, na Starodu in Jelšanah pa do pol ure.

Spremenjena prometna ureditev je na cesti Dragonja - Sečovlje ter proti mejnima prehodoma Novokračine in Slovenska vas.

Jutri, 11. 8., bo na gorenjski avtocesti, med priključkom Brezje in razcepom Podtabor, zaradi del promet proti Ljubljani potekal po enem pasu.

Začela so se pripravljalna dela za izgradnjo krožišča pri avtocestnem priključku Vrhnika. Od jutri, 11. avgusta, bosta na primorski avtocesti zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz bo preko priključka Logatec.

Danes ponoči, med 20. in 5. uro, bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s predvidoma 30 minut čakanja pred predorom.

Na pomurski avtocesti bo do 1. 9., zaradi del zaprt priključek Vučja vas proti Mariboru.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Na štajerski avtocesti promet med Celjem vzhod in Dramljami v obe smeri poteka po eni polovici avtoceste.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si