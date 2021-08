Na Ljubljanski borzi ob manjšem prometu SBI TOP navzdol

Ljubljana, 10. avgusta - V trgovanju, ki ga je zaznamovalo poletno zatišje, so borzni posredniki na Ljubljanski borzi danes sklenili za manj kot pol milijona evrov poslov. Največ zanimanja je veljalo delnicam Krke in NLB, oboje so zdrsnile. SBI TOP se je znižal za 0,54 odstotka in dan končal pri 1180,11 točke.