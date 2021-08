Ljubljana, 11. avgusta - Zaradi prireditve Košarka 3x3 bo od danes do vključno sobote zaprta Slovenska cesta med Šubičevo ulico in Gosposvetsko cesto. Avtobusi LPP bodo vozili po obvozni trasi preko Šubičeve ulice in Bleiweisove ceste ter enako v obratni smeri, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.