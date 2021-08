Ljubljana, 10. avgusta - Nogometaši Domžal so na povratni tekmi 3. kroga kvalifikacij konferenčne lige v Stožicah izgubili proti Rosenborgu z 1:2 (1:0). Domžalčani, ki so na prvi tekmi na Norveškem doživeli poraz z 1:6, so tako končali nastope v evropskem tekmovanju.