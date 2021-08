Mladi po raziskavi Deloitte mnenja, da smo na prelomni točki glede ključnih družbenih vprašanj

Ljubljana, 10. avgusta - Raziskava analitske hiše Deloitte je pokazala, da je večina milenijcev in pripadnikov generacije Z mnenja, da smo na prelomni točki glede vprašanj kot so podnebne spremembe, neenakost in diskriminacija. Mladi so v raziskavi izpostavili tudi problematiko sistemskega rasizma ter neodzivnost delodajalcev na njihovo duševno stanje ob pandemiji.