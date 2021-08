Koprska občina z razpisom za učinkovitejšo blažitev socialnih stisk otrok in mladostnikov

Koper, 10. avgusta - Mestna občina Koper je objavila javni razpis, prek katerega bo sofinancirala programe v javnih vrtcih in šolah na območju mestne občine, ki so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk, nastalih kot posledica epidemije bolezni covid-19. Rok za prijavo se izteče 20. avgusta.