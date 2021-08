Ruski preiskovalci z novimi obtožbami proti zaveznikoma Navalnega

Moskva, 10. avgusta - Ruski preiskovalni odbor je vložil nove kazenske ovadbe proti tesnima sodelavcema opozicijskega voditelja in kritika Kremlja Alekseja Navalnega. Vodji njegovih organizacij Leonida Volkova in Ivana Ždanova so ovadili, ker da sta "zbirala finančna sredstva za financiranje ekstremistične organizacije".