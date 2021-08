Rusija, Tadžikistan in Uzbekistan končali skupne vojaške vaje ob meji z Afganistanom

Dušanbe, 10. avgusta - Rusija, Tadžikistan in Uzbekistan so končali skupne vojaške vaje v bližini tadžikistanske meje z Afganistanom, kjer so talibani od začetka umika tujih sil pred tremi meseci močno napredovali, je sporočil ruski vojaški general Aleksander Lapin, poroča ruska tiskovna agencija Tass.