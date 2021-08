Opitega zaradi poškodb glave odpeljali v bolnišnico, tam grozil medicinskim sestram

Maribor, 10. avgusta - Reševalci so v ponedeljek zvečer v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor odpeljali 57-letnega moškega, ki je opit padel pred domačo stanovanjsko hišo v Mariboru in ob tem utrpel poškodbe glave. V bolnišnici pa je nato poškodovanec zmerjal in grozil medicinskim sestram. Na pomoč so priskočili policisti, vendar jim ga ni uspelo pomiriti.