Ugotovili identiteto pokojnega moškega iz kanala reke Drave

Maribor, 10. avgusta - Mariborski policisti so danes ugotovili identiteto pokojnega moškega, ki so ga 2. avgusta pri Hidroelektrarni Zlatoličje izvlekli iz kanala reke Drave. Fotografijo sta v medijih opazila tudi zakonca iz območja PU Maribor, ki sta menila, da bi to lahko bil njun 39-letni sin, kar je potrdila analiza DNK, so sporočili s Policijske uprave Maribor.