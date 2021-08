V Metliki med naselbinskimi najdbami tudi deli prazgodovinskih statev

Metlika, 10. avgusta - Arheologi, ki v metliškem mestnem jedru pred položitvijo mestnega toplovoda pregledujejo teren, so na vogalu Trga svobode in Mestnega trga odkrili ostanke v starejši železni dobi pogorele hiše. Na ohranjenem pogorišču so našli ostanke peči, številnega lončenega posodja in keramične dele večjih statev, ki morda govorijo o obrti večje razsežnosti.