Pahor in Kustečeva na Brdu sprejela olimpijce

Brdo pri Kranju, 10. avgusta - Predsednik republike Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec sta na Brdu pri Kranju sprejela slovenske olimpijce. Čestitala in zahvalila sta se jim za njihove nastope in dosežene uspehe na olimpijskih igrah v Tokiu, ob tem pa med drugim izpostavila vlogo športa pri povezovanju ljudi tudi v težkih trenutkih.