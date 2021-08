Na Ljubljanski borzi dopoldne negativno

Ljubljana, 10. avgusta - Na Ljubljanski borzi dopoldne trgovanje poteka v rdečih številkah. Indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,65 odstotka vrednosti. Cenijo se delnice Krke, Telekoma Slovenije, Zavarovalnice Triglav in Intereurope, ki so za zdaj tudi edine iz prve kotacije, katerih tečaj se je doslej spremenil.