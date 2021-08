Gozdni požari na Balkanu ogrožajo lokalne prebivalce

Tirana/Sarajevo, 10. avgusta - Gasilci so v ponedeljek zvečer zaradi požara, ki že nekaj dni gori v mestu Kukes v Albaniji, evakuirali lokalne prebivalce in živali, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Gozdni požari pa divjajo tudi drugod po Balkanu. Požar v Bosni in Hercegovini v bližini občine Stolac ogroža več hiš, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.