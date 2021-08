Zpiz pojasnil pogoje za uveljavljanje invalidnin osebam s telesno okvaro zaradi bolezni in poškodb zunaj dela

Ljubljana, 10. avgusta - V Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje navajajo, da je pogoj za pridobitev pravice do invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela, vsaj 50-odstotna telesna okvara zavarovanca, hkrati mora zavarovanec ob nastanku okvare dopolnjeno pokojninsko dobo, določeno za pridobitev pravice do invalidske pokojnine.