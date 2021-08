Razstava EU v vrtnicah v Arboretumu Volčji Potok

Ljubljana, 10. avgusta - V Arboretumu Volčji Potok so na pobudo ministrstva za kulturo in v počastitev slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije pripravili razstavo vrtnic držav Evropske unije (EU) z naslovom EU v vrtnicah. Dosedanji nasad vrtnic so v sodelovanju s strokovnimi društvi držav članic dopolnili s sortami vrtnic, ki so nastale v državah unije.