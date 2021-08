Vreme: Danes bo pretežno jasno

Ljubljana, 10. avgusta - Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo sončno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo sončno z majhno verjetnostjo popoldanskih neviht. V četrtek bo še pihal severovzhodnik. Postopno bo bolj vroče.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje z vetrovi zahodnih smeri toplejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno, v Alpah lahko popoldne nastane kakšna nevihta. V sredo bo dokaj sončno s povečano verjetnostjo za popoldanske nevihte.

Biovreme: V torek bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden. V sredo bo vremenski vpliv zmerno obremenilen.