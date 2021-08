Celjska občina v zamenjavo dotrajanega vodovoda pri ZD Celje

Celje, 10. avgusta - Celjska občina je pri zdravstvenem domu pred kratkim začela z obnovo starega in dotrajanega vodovoda, ki je bil zgrajen še iz sive litine, na nekaterih mestih pa tudi iz azbestno-cementnih cevi. Položili bodo 207 metrov novega vodovoda, ki bo zgrajen iz cevi iz duktilne litine, in zamenjali vodovodne priključke, so sporočili z občine.