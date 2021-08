V ZDA se obeta obvezno cepljenje pripadnikov oboroženih sil

Washington, 10. avgusta - Obrambni minister ZDA Lloyd Austin je v ponedeljek vojakom sporočil, da bodo najkasneje do sredine septembra uvedli obvezno cepljenje vseh pripadnikov oboroženih sil, ker je to nujno za vzdrževanje bojne pripravljenosti. Če bodo okužbe še naprej naraščale, se to lahko uvede že prej.