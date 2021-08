24ur.com: V Zagorju pri Pivki 30-letnega moškega napadla medvedka

Pivka, 9. avgusta - V Zagorju pri Pivki je medvedka napadla 30-letnega domačina. Kot so potrdili na Policijski upravi Koper, so poškodovanega moškega prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana. Po prvih informacijah naj bi ta zašel med medvedko in mladiče, je poročal portal 24ur.com