Delo o okrevanju gospodarstva (10. 8.)

Ljubljana, 9. avgusta - Nejc Gole v komentarju Vračanje na predkrizne ravni piše o gospodarskem stanju Slovenije, ki se že približuje predkoronski ravni. Številna podjetja so si po lanskem prvem valu epidemije hitro opomogla in so na poti do rekordne prodaje. Po eni strani pa nanje sedaj preži nova različica virusa, delta, ter morebitni novi omejitveni ukrepi.