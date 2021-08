Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 8.)

Ljubljana, 9. avgusta - Tuje tiskovne agencije so poročale o novih okužbah s koronavirusom in nezadovoljstvu epidemiologov z doseženim deležem cepljenih. Poročale so tudi o novem slovenskem in italijanskem projektu za razglasitev Julijskih Alp kot enotnega čezmejnega biosfernega območja ter o tem, da je vrednost blagovne menjave junija presegla predkoronsko raven.