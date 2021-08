Polona Hercog izpadla v prvem krogu dvojic v Montrealu

Montreal, 9. avgusta - Mariborčanka Polona Hercog je izpadla v prvem krogu dvojic na teniškem turnirju v Montrealu, kjer je igrala skupaj z Belgijko Alison Van Uytvanck. Boljši sta bili Američanka Emina Bektas in Britanka Tara Moore, ki sta po uri in 23 minutah slavili s 6:3, 5:7 in 10:7.