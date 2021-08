Finance o ravnovesju moči med državo in podjetji (10. 8.)

Ljubljana, 9. avgusta - Blaž Abe v komentarju Zakaj je zame pomembno, kaj se dogaja v ZDA in na Kitajskem piše o razmerjih moči med državo in podjetji. Poudari, da medtem ko kitajska vlada za vrat stiska svoje najboljše podjetnike, kot je Jack Ma, ameriški podjetniki ZDA držijo nad vodo. Oboji pa so ujeti v spirali, ki mora ohraniti ravnovesje moči, da preživi.