Škoda poplav na zahodu Nemčije bi lahko znašala do 30 milijard evrov

Berlin, 9. avgusta - Škoda, ki je nastala zaradi obsežnih poplav na zahodu Nemčije, bi lahko znašala do 30 milijard evrov, je danes ocenil ministrski predsednik Severnega Porenja-Vestfalije Armin Laschet. Samo za to deželo so škodo ocenili na več kot 13 milijard evrov, v sosednji deželi Porenje-Pfalška pa bo verjetno ta ocena še višja, je dejal.