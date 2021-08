Sindikat novinarjev opozarja na negotov položaj zaposlenih v Večeru in Primorskih novicah

Ljubljana, 9. avgusta - V Sindikatu novinarjev Slovenije opozarjajo, da so zaposleni časnikov Večer in Primorske novice ob spremembi lastništva izpostavljeni "pretiranim in škodljivim tveganjem". Zahtevajo, da novo vodstvo zaposlene seznani s pravnimi, ekonomskimi in socialnimi posledicami ter vzpostavitev socialnega dialoga s sindikati pri delodajalcih.