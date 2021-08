Razmere na slovenskih cestah ob 16.15

Na štajerski avtocesti je zaradi del pri počivališču Zima proti Ljubljani nastal en kilometer dolg zastoj.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji dva kilometra dolg zastoj. Za Kranjsko Goro je priporočen izvoz Jesenice vzhod Lipce. Proti Avstriji predor občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. V Avstriji pred predorom proti Sloveniji je zastoj dolg en kilometer in pol.

Zastoji so na glavni cesti Izola-Jagodje na koncu izolske obvoznice proti Portorožu in na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Seča-Sečovlje.

Na pomurski avtocesti je zaradi ovire na cesti zaprt vozni pas pred pokritim vkopom Močna proti Mariboru.

Na mejnih prehodih Dragonja, Jelšane in Sečovlje je za voznike osebnih vozil čakalna doba za vstop v državo več kot dve uri. Na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje osebna vozila čakajo za izstop iz države več kot dve uri. Vozniki osebnih vozil na mejnem prehodu Jelšane čakajo za izstop iz države eno do dve uri. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki tovornih in osebnih vozil čakajo za vstop v državo eno do dve uri. Na izstop iz države na mejnem prehodu Petrina je čakalna doba za osebna vozila do dve uri.

Spremenjena prometna ureditev je na cesti Dragonja-Sečovlje ter proti mejnima prehodoma Novokračine in Slovenska vas.

Danes se začenjajo pripravljalna dela za izgradnjo krožišča pri avtocestnem priključku Vrhnika. Od srede, 11. 8., bosta na primorski avtocesti zaprta uvoz proti Kopru ter izvoz iz smeri Kopra, obvoz bo preko priključka Logatec.

V noči s torka, 10. 8., na sredo, 11. 8., bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s predvidoma 30 minut čakanja pred predorom.

Regionalna cesta Brezovica pri Predgradu-Kanižarica bo pri Nemški Loki je zaradi modernizacije ceste zaprta do 6. 12. 2021. Obvoz je urejen.

Na ljubljanski severni obvoznici je med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet zaradi obnove vozišča. Zaprta sta izvoz in uvoz Tomačevo iz smeri Kosez proti Zadobrovi.

Na dolenjski avtocesti je med Obrežjem in Drnovim promet urejen po polovici avtoceste dvosmerno. Zaprto je tudi počivališče Čatež proti Ljubljani.

Na štajerski avtocesti promet med Celjem vzhod in Dramljami zaradi del v obe smeri poteka po eni polovici avtoceste.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si