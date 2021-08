Newyorške borze uvodoma s padci

New York, 9. avgusta - Indeksi na borzah v New Yorku so trgovanje začeli s padci. Vlagatelji podrobno spremljajo predlog zakona, namenjen obnovi ameriške infrastrukture, ki je minuli konec tedna premagal ključno postopkovno oviro. Skrbi pa še naprej povzroča nadaljnje širjenje različice koronavirusa delta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.