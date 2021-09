V pripravi aktivnosti in ukrepi za izenačevanje možnosti med spoloma

Ljubljana, 4. septembra - Vlada je ta teden potrdila predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do leta 2030, ki določa cilje in ukrepe ter odgovorne za uresničevanje enakih možnosti žensk in moških v državi do leta 2030. Dokument pomeni osnovo za črpanje evropskih kohezijskih sredstev v novi finančni perspektivi, so sporočili z vlade.