Na Soči v Solkanu evropski prvenstvi mladih kajakašev in kanuistov na divjih vodah

Solkan, 9. avgusta - Soške brzice v Solkanu bodo do konca meseca gostile dve pomembni tekmi - evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah in evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. V Solkanu tako pričakujejo okrog 500 sodelujočih tekmovalcev iz več kot 30 držav, med njimi bo okrog deset slovenskih tekmovalcev.