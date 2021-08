Na Metelkovi ploščadi čas za Poletje na platnu in med platnicami

Ljubljana, 10. avgusta - Letni kino Slovenske kinoteke na Muzejski ploščadi Metelkova bo od danes pa vse do nedelje gostil filmsko-literarni projekt Poletje na platnu in med platnicami, ki bo potekal pod okriljem Slovenske kinoteke in pisarne Ljubljane, Unescovega mesta literature. Na sporedu bodo filmi, pogovori in drugi dogodki, letos na temo družinskih odnosov.