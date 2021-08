V Športnem centru Ribnica namestili sodobno razsvetljavo

Ribnica, 9. avgusta - V Športnem centru Ribnica so konec julija končali posodobitev razsvetljave, ki so jo izpeljali z nepovratno denarno pomočjo Eko sklada. Naložba je stala nekaj manj kot 90.000 evrov, Eko sklad je zanjo prispeval nekaj manj kot 18.000 evrov, so kabinetu ribniškega župana navedli za STA.