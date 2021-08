Na novomeški vzhodni vpadnici v sredo in četrtek delna zapora ob urejanju krožišča Tabletka

Novo mesto, 10. avgusta - Na novomeški Andrijaničevi cesti oz. vzhodni mestni vpadnici, kjer so spomladi razširili krožišče Tabletka, bodo v sredo in četrtek potekala manjša zaključna dela. Izvajalec bo ob tem vzpostavil delno zaporo krožišča in za promet zaprl notranji vozni pas. Promet bo možen le po desnem zunanjem voznem pasu, so opozorili na novomeški občini.