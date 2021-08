Število notranje razseljenih v Afganistanu v zadnjih mesecih močno naraslo

Kabul, 9. avgusta - Število notranje razseljenih ljudi v Afganistanu se je od začetka maja, ko so se tuje sile začele umikati iz države, talibani pa so okrepili ofenzive, močno povečalo. V druge dele države je od začetka maja do konca julija zbežalo najmanj 244.000 ljudi. Po državi se nadaljujejo spopadi med talibani in afganistansko vojsko za prestolnice provinc.