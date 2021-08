Na Kongresnem trgu zvečer sprejem za slovenske olimpijce

Ljubljana, 10. avgusta - Slovenske junake, ki so s svojimi uspehi v zadnjih dveh tednih navduševali na olimpijskih igrah v Tokiu, bodo športni navdušenci zvečer lahko pozdravili na sprejemu na ljubljanskem Kongresnem trgu. Še pred tem bosta olimpijsko reprezentanco sprejela predsednik republike Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.