Združenje socialnih zavodov Slovenije ZZZS očita neprimerno nižanje cen za oskrbo s covidom okuženih starejših

Ljubljana, 9. avgusta - V Združenju socialnih zavodov Slovenije so kritični do ZZZS, ker da domovom za starejše "zavrača uvrstitev v najvišjo kategorijo zdravstvene nege za stanovalce, ki so bili v času drugega vala epidemije nameščeni v rdečih conah in so potrebovali poseben režim zdravljenja in nege". Na ZZZS očitke zavračajo kot neutemeljene.