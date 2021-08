V Novem mestu stekla prenova zadnjega odseka Šmihelske ceste

Novo mesto, 9. avgusta - V Novem mestu je danes stekla prenova tretjega odseka državne ceste v Šmihelu oz. Šmihelske ceste od križišča s Smrečnikovo ulico do bližnjega pokopališča. Prenovitvena dela, ki bodo potekala predvidoma do konca oktobra, bo spremljala delna prometna zapora. Izmenično enosmerni promet bodo usmerjali s semaforji, so sporočili z novomeške občine.