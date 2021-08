Državljan Kosova prevažal štiri nezakonite pribežnike

Koper, 9. avgusta - Policisti so v nedeljo okoli 15. ure pri Bošamarinu ustavili 58-letnega voznika osebnega vozila, ki je prevažal tri državljane Bangladeša in enega državljana Jemna, ki so nezakonito prestopili mejo. Voznika, sicer državljana Kosova, ki prebiva v Sloveniji, so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili koprski policisti.