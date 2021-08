Potniški vlak v nedeljo trčil v stoječe osebno vozilo na tirih

Novo mesto, 9. avgusta - Na nezavarovanem prehodu čez železniško progo se je v nedeljo ob 11. uri pri naselju Hudo zgodilo trčenje med osebnim vozilom in potniškim vlakom. Po ugotovitvah in zbranih informacijah policistov je 53-letni voznik osebnega vozila domnevno zaradi okvare obstal na prehodu ob prihodu vlaka, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.