Na Ljubljanski borzi v ospredju Krka in NLB

Ljubljana, 9. avgusta - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP trenutno 0,86 odstotka nad izhodiščem. Navzgor ga poganjajo delnice Krke, ki so ob dobrih 230.000 evrov prometa za 0,92 odstotka dražje, in NLB, ki so ob slabih 110.000 evrov prometa pridobile 0,62 odstotka. Med prometnejšimi se dražijo tudi delnice Cinkarne Celje.