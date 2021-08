Operna akademija Pehlivanian v Celju s Seviljskim brivcem

Celje, 9. avgusta - Na celjskem Muzejskem trgu se bo v petek ob 20. uri v sklopu Poletja v Celju 2021 predstavila operna akademija Pehlivanian s Seviljskim brivcem, so sporočili iz Zavoda Celeia Celje. Med operno izvedbo bo občinstvo na odru videlo različne dirigente in bo tako lahko zaznalo razlike med posameznimi dirigenti in njihovo komunikacijo s pevci.