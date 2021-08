Pred spustaši evropsko prvenstvo v Španiji

Ljubljana, 9. avgusta - Slovenska reprezentanca v spustu na divjih vodah je že v Španiji, natančneje v Saberu, kjer se bo v sredo začelo evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah. Najvišja mesta, tudi kolajne, bodo lovili Ana Šteblaj in Nika Ozimc, med kajakaši pa Simon Oven, Anže Urankar, Tim Novak in Nejc Žnidarčič, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije (KZS).