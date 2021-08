Za ureditev obale v Kopru 616.000 evrov evropskih sredstev

Koper, 9. avgusta - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt obnove dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno v Kopru. Za 4,5 milijona evrov vreden projekt bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 616.000 evrov, so sporočili iz vladne službe za razvoj.