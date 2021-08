Za Bežigradom se začenja filmski festival o stanovanjih v urbanih okoljih

Ljubljana, 9. avgusta - V Kraterju, produkcijskem prostoru na lokaciji mirujočega gradbišča za Bežigradom, se bo danes začel filmski festival o mestih, urbanosti in arhitekturi EDO. Festival bo v tretji izdaji do petka ponudil pet dokumentarcev in pogovorov, ki bodo po napovedi organizatorjev globalne urbane teme postavili v lokalni kontekst.