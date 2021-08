Anketa Dela: SDS že četrti mesec na vrhu strankarske lestvice, Pahor znova vodilni po priljubljenosti

Ljubljana, 9. avgusta - Če bi bile volitve to nedeljo, bi največ glasov prejela SDS, ki ima enako podporo že četrti mesec zapored. Sledile bi ji SD, Levica in LMŠ, kaže raziskava Barometer časnika Delo. Podpora strankama DeSUS in NSi je v primerjavi z julija upadla. Predsednik Pahor pa je znova prvi na lestvici priljubljenosti politikov.