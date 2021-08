Na Ptujski Gori umrl voznik motornega vozila

Majšperk, 9. avgusta - Voznik osebnega vozila je v nedeljo nekaj pred 21. uro v naselju Ptujska Gora na križišču izsilil prednost vozniku motornega vozila ter z njega zbil voznika in sopotnico. 20-letni motorist se je ob tem huje telesno poškodoval in na kraju prometne nesreče umrl, sopotnica je utrpela lažje telesne poškodbe, so sporočili s Policijske uprave Maribor.