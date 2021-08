V Wuhanu po testiranju 11 milijonov prebivalcev našli 37 lokalnih prenosov okužbe

Wuhan, 9. avgusta - V kitajski metropoli Wuhan, kjer se je spet pojavil novi koronavirus, so v manj kot tednu dni zaključili testiranje vseh 11 milijonov prebivalcev. Do sobote so odkrili 37 lokalnih prenosov okužbe in 41 lokalnih asimptomatskih prenašalcev novega koronavirusa, je sporočil visoki predstavnik oblasti Li Tao.