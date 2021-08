Cene nafte nižje

Singapur, 9. avgusta - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju precej znižale. Za 159-litrski sod zahodnoteksaške nafte za dobavo v septembru je bilo treba v azijskem trgovanju odšteti 66,68 dolarja, kar je 1,60 dolarja manj kot v petek. Oktobrske terminske pogodbe za nafto vrste brent pa so se pocenile za 1,57 dolarja in se oblikovale pri 69,13 dolarja.