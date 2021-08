Žalec, 9. avgusta - Letošnja letina hmelja bo podpovprečna, k čemur je pomembno prispevalo vreme. Hladno vreme aprila in maja je upočasnilo rast hmelja, izničili so se roki rezov, posamezne sorte hmelja pa so maja v razvoju zaostajale tudi do tri tedne glede na večletno povprečje, je za STA povedala specialistka za hmelj Irena Friškovec.